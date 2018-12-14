«Он все хотел успеть»: выжившая при покушении на Захарченко рассказала о предчувствии главы ДНР

Донецк, 14 декабря. Бывший глава Донецкой народной республики Александр Захарченко предчувствовал, что его хотят убить, заявила глава организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова, которая была с ним в момент покушения.

Выжившая в трагедии Волкова отметила, что глава ДНР в день смерти как-будто предчувствовал, что произойдет. 31 августа он вызвал ее к себе, чтобы обсудить подготовку ко Дню освобождения Донбасса.

«Он, всегда такой сдержанный человек, в тот момент вел себя слишком сентиментально, — вспоминала Волкова. — И меня тогда уже поразило, что что-то не так. Он был не такой, как обычно».

В конце беседы он пригласил ее в кафе «Сепар» помянуть скончавшегося за день до того исполнителя Иосифа Кобзона. Однако увиделись они раньше: Захарченко приехал в «Оплот Донбасса», чтобы посмотреть на тренировки молодых людей.

«Такое ощущение, что он все хотел успеть в этот день», — приводит слова Волковой «Царьград».

О предчувствии говорили и близкие погибшего руководителя республики — друг Сергей Завдоев и супруга Захарченко.

«Он [Завдоев] сказал, что они незадолго до трагедии встречались с Захарченко, — рассказала Волкова, — и он [Захарченко] сказал, что чувствует, будто что-то случится».

Покушение на Захарченко произошло 31 августа. Глава ДНР погиб в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Следователи ДНР заявили, что убийство руководителя республики было организовано украинскими спецслужбами.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук ранее пристыдил Киев за нежелание сознаться в организации убийства Захарченко, передает Infox. Он подтвердил, что его ликвидировали украинские спецслужбы.