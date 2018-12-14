Вена, 14 декабря. Прокуратура Австрии начала доследственную проверку в отношении российских биатлонистов и их менеджеров в связи с обвинениями в допинговых нарушениях. По словам специалистов, под подозрением оказались пять спортсменов и пять менеджеров.

По версии следствия, российские биатлонисты применяли допинг во время чемпионата мира в 2017 году.

«Речь идет не об уголовном деле, а о предварительных следственных действиях. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, подозреваемые были проинформированы о ведении расследования. Обыски или допросы не проводились», — пояснили KP.ru в австрийской прокуратуре.

По словам эксперта по российско-немецким отношения Андрея Шмидта, в зависимости от результатов расследования дело может дойти до суда, а может и не дойти, если информация о допинге не подтвердится. СМИ же написали об обысках, поскольку прокуратура официально уведомила о следственных действиях.

Отметим, что Союз биатлонистов России уже запретил атлетам общаться с австрийскими полицейскими без адвоката. В СБР отметили, что в ответ на действия правоохранителей могут быть поданы встречные иски, передает RT.