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МИД РФ предупредил о новых протестных демонстрациях в Тунисе

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МИД РФ предупредил о новых протестных демонстрациях в Тунисе

Москва, 14 декабря. МИД РФ предупредил россиян о протестных демонстрациях в Тунисе 19 декабря. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу на странице Департамента Ситуационно-кризисного центра в Twitter.

«19 декабря в 11.00 в городе Тунис планируются протестные демонстрации профсоюзов у здания министерства образования», — говорится в посте.

В связи с протестными мероприятиями внешнеполитическое ведомство рекомендовало россиянам, оказавшимся в Тунисе, избегать мест массового скопления людей.

Ранее сообщалось, что в пятницу на улицах Туниса против декларирования своих доходов протестуют врачи и юристы.

Тунис до сих пор не оправился после событий Арабской весны 2011 года. В настоящее время в стране продолжается социально-экономический кризис, ситуация в стране только обостряется. Уровень преступности в Тунисе достиг кризисной отметки, граждане африканского государства жалуются на высокие цены и низкие доходы. Большинство жителей Туниса стараются как можно скорее выехать из страны.

Автор: Василий Котов
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