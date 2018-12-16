Сирия: ФАН публикует видео восстановления провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 16 декабря. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в населенных пунктах провинции Эль-Кунейтра, где продолжают избавляться от обломков и мусора, оставленного после ухода террористических группировок.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое в деревнях Самадания и Хамадания, расположенных в северо-западной части Эль-Кунейтры. Местные власти делают все для того, чтобы как можно скорее вернуть регион к жизни.

«Губернатор поручил местному совету города использовать технику, чтобы убрать разруху на улицах, убрать их на свалку, чтобы улицы и дороги наконец очистились от этого мусора!», — заявил один из местных жителей в коротком комментарии корреспонденту ФАН.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля текущего года в рамках масштабной военной операции, которая проводилась при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Эль-Кунейтрой были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда. Многие населенные пункты перешли под контроль легитимных властей добровольно. Ряд боевиков, пожелавших примириться, могли урегулировать свой статус, согласно амнистии, предложенной президентом САР Башаром Асадом. Остальные боевики получили возможность беспрепятственно покинуть регион, предоставленных сирийским правительством. Вместе с семьями они направились в зону деэскалации «Идлиб».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что главное управление по электроэнергии в провинции Эль-Кунейтра находится на финальном этапе восстановления электрических вышек в городах Брега и Бир-Аджам, серьезно пострадавших от действий боевиков. Ожидается, что в скором времени все населенные пункты провинции будут полностью обеспечены электричеством.