«Спартак» заинтересовался Каборе и Газинским

Краснодар, 14 декабря. По информации Федерального агентства новостей, полузащитники «Краснодара» Шарль Каборе и Юрий Газинский интересны «Спартаку».

Как сообщил источник, оба игрока могут оказаться в лагере красно-белых по инициативе нового главного тренера команды Олега Кононова. Однако речь идет о ситуации, при которой кто-то из основных полузащитников покинет московский клуб.

При этом «Краснодар» не намерен продавать кого-либо из своих лидеров клубу российского чемпионата. Напомним, что Каборе пришел в «Краснодар» из «Кубани». В текущем сезоне он провел 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 голевой пас. Трансферная стоимость игрока составляет порядка 6 млн евро.

Газинский перешел в стан «горожан» из московского «Торпедо» за 250 тысяч евро. В нынешнем сезоне он сыграл в 25 матчах, забил 2 мяча и отдал 6 результативных передач. Его стоимость оценивается в 7 млн евро.