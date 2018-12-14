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Ростех нашел способ закупить турбины для Крыма в обход санкций Запада

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Ростех нашел способ закупить турбины для Крыма в обход санкций Запада

Москва, 14 декабря. Турбины для ТЭС «Ударная» в Тамани с учетом внешних ограничений будут закуплены на вторичном рынке, заявил представитель «дочки» Ростеха, компании «Технопромэкспорт», которая занимается реализацией проекта.

По его словам, рассматривается вариант закупки оборудования у трех фирм: Siemens, General Electric, Ansaldo. Кроме того, он уточнил, что прорабатывается вопрос и о поставках китайского оборудования.

В «Технопромэкспорте» отметили, что в наибольшей степени требованиям конкурса отвечает оборудование Siemens и Ansaldo, поэтому предпочтение оказывается именно им. Кроме того, источник ТАСС отметил, что рассматривется вариант покупки турбин у иранской компании Mapna. Она выпускает оборудование по лицензии Siemens. При этом он  подчеркнул, что вариант с Mapna все-таки не является основным.

«Окончательного решения, чье оборудование будет установлено на ТЭС в Тамани», — резюмировал собеседник агентства.

Напомним, новая ТЭС в Тамани сможет поддерживать энергосистему Крыма, а также покрыть энергодефицит на Кубани.

Автор: Игорь Федоров
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