ЦБ РФ рассмотрел аргументы за и против повышения ключевой ставки

Москва, 14 декабря. Совет директоров Центробанка РФ рассмотрел аргументы за сохранение и повышение ключевой ставки в пятницу. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«На сегодняшнем заседании совет директоров детально рассматривал аргументы как за сохранение, так и за повышение ставки», — сообщила глава регулятора.

Ранее стало известно, что Банк России повысил ключевую ставку с 7,5% до 7,75% годовых. В ЦБ РФ отметили, что данная мера позволит предотвратить закрепление инфляции на высоком уровне. В регуляторе подчеркнули, что сохраняется неопределенность относительно реакции цен на предстоящее повышение НДС до 20%, повышение ключевой ставки позволит предотвратить закрепление инфляции.