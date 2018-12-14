Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия: 30 проектов вошли в промышленную «дорожную карту» Москвы и Дамаска

79
0 Оставить комментарий

Сирия: 30 проектов вошли в промышленную «дорожную карту» Москвы и Дамаска

Дамаск, 14 декабря. 30 совместных проектов вошли в промышленную «дорожную карту» России и Сирии, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Каламанов отметил, что в течение года представители России и Сирии обсуждали около 60 совместных проектов, которые должны были войти в «дорожную карту» стран.

«Сейчас в итоге включено 30 проектов, которые полностью устраивают и российскую, и сирийскую стороны», — констатировал он.

Сирия: 30 проектов вошли в промышленную «дорожную карту» Москвы и Дамаска

Главными направлениями сотрудничества Каламанов назвал химическую, цементную и текстильную промышленности, а также производство минеральных удобрений. Кроме того, внимание сторон будет уделено производству автомобильных шин, поставкам лекарств и медицинской техники.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.