Сирия: 30 проектов вошли в промышленную «дорожную карту» Москвы и Дамаска

Дамаск, 14 декабря. 30 совместных проектов вошли в промышленную «дорожную карту» России и Сирии, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Георгий Каламанов.

Каламанов отметил, что в течение года представители России и Сирии обсуждали около 60 совместных проектов, которые должны были войти в «дорожную карту» стран.

«Сейчас в итоге включено 30 проектов, которые полностью устраивают и российскую, и сирийскую стороны», — констатировал он.

Главными направлениями сотрудничества Каламанов назвал химическую, цементную и текстильную промышленности, а также производство минеральных удобрений. Кроме того, внимание сторон будет уделено производству автомобильных шин, поставкам лекарств и медицинской техники.