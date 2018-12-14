Худрук МХАТ имени Горького предупредил о последствиях «бесконечной либеральной беготни»

Москва, 14 декабря. Либеральный мир противоречит понятию традиция, для него главное — бесконечная беготня за чем-то новым, традиционалисты придерживаются иной позиции, считает новый художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков.

«Если тебе не хватает новых устриц, то займись новым самолетом. Если у тебя нет денег на новый самолет – займись новым пивом. Бесконечная беготня за чем-то новым, которая точно совершенно не доводит до добра», — заявил он в эфире телеканала «Царьград».

По его мнению, традиционалисты живут совершенно по-другому принципу.

«Мы живем одновременно в прошлом, настоящем и будущем. И традиция, традиционализм нам говорят об этом. Либеральная философия, конечно, говорит ровно о другом. Она говорит: завтра всегда важнее и интереснее, чем сегодня, а сегодня важнее и интереснее, чем вчера», — считает Бояков.

Либеральная философия, по его словам, диктует человеку необходимость «всячески возбуждать собственные желания, попробовать еще что-нибудь», а порой такая «бесконечная беготня» может привести не к самым хорошим последствиям.