Киев, 14 декабря. Украинская армия готовит широкомасштабное наступление на Донбасс с применением ВМСУ. Об этом в пятницу заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Тактические группы ВМС Украины «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командирам боевых кораблей поставлена боевая задача по прикрытию наземной группировки оккупационных войск Украины с моря», — отметил он.

Кроме того, по информации разведки ДНР, ВСУ сосредоточивают на южном направлении тяжелую артиллерию. Речь, в частности, идет о реактивных системах залпового огня «Град», «Ураган» и «Смерч». Подобное вооружение размещено в селах Володарское, Привольное, Андреевка и Македоновка и находится в 16-30 км от линии соприкосновения.

По словам Басурина, украинские военные уже доставили артиллерийским подразделениям боеприпасы из Розовки. Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР также рассказал о переброске 10 украинских танков в Мариуполь, пишет Донецкое агентство новостей.

Отметим, что представители ДНР и ЛНР неоднократно заявляли о готовящемся наступлении ВСУ в Донбассе. Согласно неподтвержденным данным, западные военные инструкторы уже провели с украинскими силовиками ряд учений по ведению боевых действий в городских условиях. О готовящемся наступлении также свидетельствует высокая концентрация украинской военной техники на линии разграничения.

Примечательно, что урегулирование конфликта в Добассе должно было произойти еще в 2015 году, когда были приняты так называемые минские соглашения. Однако за все время действия этого документа украинская сторона не выполнила ни одного его пункта.