Контроль за автошколами планируют ужесточить в России

Москва, 14 декабря. Правительство РФ намерено ужесточить контроль за автошколами. Разработать соответствующий законопроект вице-премьер Максим Акимов поручил МВД России и Минэкономики.

Согласно поручению, полиция должна быть наделена полномочиями, чтобы контролировать, соблюдают ли автошколы требования к учебно-материальной базе. Законопроект должен быть представлен к маю 2019 года, передает «Коммерсант».

В настоящее время инспекторы проверяют материально-учебную базу только перед тем, как выдать автошколе лицензию, без которой она не может работать. При этом некоторые фирмы обзаводятся материально-технической базой исключительно для того, чтобы получить необходимый документ, а потом избавляются от нее.

При этом ГИБДД повлиять на ситуацию не может. Заметив нарушения требований, инспекторы могут обратиться в Рособрнадзор. Законопроект, который должен быть разработан по поручению Акимова, даст Госавтоинспекции право проводить постлицензионные проверки автошкол.

Как передавало сетевое издание Infox.ru, кабмин также поручил Минтрансу разработать новые штрафы за нарушение ПДД. Предполагается, что российских водителей снова начнут наказывать за превышение скорости на 10-20 километров в час. Кроме того, автомобилистов будут более строго наказывать за нечитаемые номера.