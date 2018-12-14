Не знаем никакого Порошенко: как украинцы вычеркнули президента из своей жизни

Более 5% украинцев «вообще не знают, кто такой Петр Порошенко», сообщила глава Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева. Такой феномен обнаружился в ходе недавнего соцопроса о шансах кандидатов в президенты на предстоящих в 2019 году выборах. Результаты исследования социологи и эксперты представили на круглом столе «Старт избирательной кампании: взрыв популизма», где побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Согласно результатам последнего соцопроса, проведенного Украинским институтом социсследований, стопроцентной узнаваемостью среди украинцев пользуются всего три кандидата в президенты — лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, глава движения «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также актер и шоумен Владимир Зеленский, — заявила Балакирева. При этом президент Украины не пользуется абсолютной узнаваемостью — 5,3% респондентов заявили, что «не знают, кто такой Порошенко».

По словам социолога, такая реакция украинцев на главу государства может объясняться крайней разочарованностью в его действиях. Граждане винят президента в том, что он не сумел остановить в стране войну, хотя клятвенно обещал это сделать, отнимает у них все больше социальных льгот, а также позволил опуститься крайне низко уровню жизни граждан.

«При этом более половины опрошенных нами украинцев заявили, что ожидают масштабных фальсификаций в ходе президентских выборов, назначенных на март 2019 года. Большинство опрошенных ожидают массовых нарушений закона «О выборах» именно со стороны действующей власти», — отметила Балакирева.

Ее слова подтвердил киевский политолог Андрей Ермолаев — он сообщил, что «сегодня высшую украинскую власть поддерживает крайне небольшое количество граждан».

«Результаты опроса среди украинцев показывают, что значительное количество граждан фактически «вычеркнули» Порошенко из своей жизни, попытались вытеснить его из своего сознания, — уверен Ермолаев. В этом нет ничего удивительного — ведь политической системой страны сегодня руководит «лидер», которого общество таковым не признает».

«Я вообще с удивлением слушаю рассуждения о том, «каковы шансы Порошенко во втором туре выборов». Да, некий президентский рейтинг у него есть — в реальности 5-6%. Но я пока не встречал в Киеве ни одного человека, который смог бы представить выход Петра Порошенко во второй тур выборов, — заявил политолог Владимир Грановский. Действующий президент должен понять, что для него было бы благом вообще не идти на мартовские выборы. Потому что он их с треском проиграет — даже в случае, если пойдет на массовые нарушения и попытается на свои деньги купить огромное количество голосов. Результаты его правления страной на сегодня таковы, что украинцы свои голоса ему даже за деньги не продадут».

По словам политологов, сегодня в ходе предвыборной президентской кампании уже уместно использовать такой термин, как «код Порошенко».

«Это, по сути, определенное мировоззрение, которое навязывается сегодня элитами украинскому обществу, — говорит Андрей Ермолаев. — Оно означает уход подальше от России, «бегство на Запад, потому что на Востоке — враг», вступление в Евросоюз и НАТО (которого ни там, ни там абсолютно не хотят), дальнейшая милитаризация и т. д. Это — такая «изуродованная модель будущего», в котором для Украины нет никаких светлых перспектив. Но самое печальное, что этот «код Порошенко» прослеживается и в избирательных кампаниях других кандидатов в президенты. Олег Ляшко — это такой «маленький Порошенко», он выдвигает практически все те же идеи, но другими словами и более эмоционально. Юлия Тимошенко взяла на вооружение те же основные постулаты развития страны, что и действующая власть. На этом же языке пытается говорить и экс-министр обороны Анатолий Гриценко. По сути, все они — такие «кривые зеркала» Петра Порошенко, его искаженные изображения в политическом поле».

При этом эксперты заметили — «коллективный Порошенко», которого представляют все перечисленные политики, не высказывает никакой национальной идеи, способной воодушевить и объединить украинцев. Зато все эти люди предлагают стране политический путь в никуда, продолжение агрессивной политики и раскола практически во всех общественных стратах.