Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин обсудит реализацию программы «Культура» на встрече в Константиновском дворце с участниками Совета при президенте РФ по культуре и искусству, сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоится 15 декабря. Председателем совета выступит президент России.

«В центре внимания участников заседания будут находиться вопросы формирования и реализации Национальной программы «Культура» на период до 2024 года», — сообщили представители Кремля.

В этот же день глава России посетит гала-концерт в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга в связи с юбилеем дирижера Юрия Темирканова и поздравит его с 80-летием. Путин также вручит почетному президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой премию Президента РФ за вклад в укрепление российской нации.