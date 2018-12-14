Голикова назвала российские регионы — лидеры по смертности от онкологии
Москва, 14 декабря. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с самыми высокими показателями смертности от онкологических заболеваний.
По ее словам, в пятерку вошли Ивановская, Псковская, Тверская, Тульская, Орловская области и город Севастополь. Кроме того, она отметила,в Ивановской, Тульской, Новгородской, Тверской и Псковской областях показатели смертности гораздо выше, чем в общем по России.
Как отмечает «Свободная пресса», Голикова уточнила, что самыми распространенными причинами смертности стали болезни системы кровообращения, а также новообразования.
В Росстате ранее заявляли, что в период с января по сентябрь этого года естественная убыль населения РФ составила 173,4 тысячи человек. Если учитывать миграционный прирост население РФ за девять месяцев 2018 года уменьшилось на 83,5 тысячи человек.
Напомним, в июле этого года президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой в Кремле. Она сообщила главе государства о программе по борьбе с раком в стране.
«Хорошо. Программа хорошая, конечно», — заметил в ответ Путин, выслушав министра.