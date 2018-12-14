Россияне выбрали лучшего политика года

Москва, 14 декабря. Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров возглавили список лучших политиков 2018 года, составленный по результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Россиянам предложили ответить на вопрос: «Кого из российских политиков, общественных деятелей вы назвали бы человеком года?» Человеком года 29% опрошенных назвали Путина. Главе МИД РФ свое предпочтение отдали 7% опрошенных. Замкнул тройку общественных любимцев лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с 4% голосов.

Четвертую строчку рейтинга занял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с 3% голосов. Кроме того, 2% опрошенных назвали человеком года Павла Грудинина, сообщает «ФедералПресс».

По 1% получили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр Дмитрий Медведев. При этом 34% опрошенных затруднились выбрать политика года.