«Прокололся человек, пожалеть его надо»: эксперт объяснил ошибку посла США, назвавшего Ту-160 «экспонатом»

Москва, 14 декабря. На вооружении ВВС США до сих пор стоят тяжелые стратегические бомбардировщики В-52, несмотря на то, что впервые они поступили в американскую армию еще в 1955 году. Об этом напомнил заместитель директора Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов, комментируя заявление посла США в Венесуэле касательно бомбардировщиков Ту-160.

Ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал прибывшие в Венесуэлу российские самолеты «музейными экспонатами». Мартынов считает, что это высказывание является свидетельством низкого уровня информированности американских дипломатов.

Эксперт объяснил ошибку посла США, назвавшего Ту-160 «экспонатом»: Мартынов считает, что Уитакер, возможно, перепутал Ту-160 с более ранними бомбардировщиками Ту-22. Однако, напомнил эксперт, и эти самолеты уже были модернизованы. Мартынов отметил, что посол США «не разбирается в элементарных вещах», несмотря на то, что является дипломатом.

«Тут просто прокол, это совершенно откровенный ляп… Ну, прокололся человек, пожалеть его надо», — сказал Борис Мартынов в комментарии «Царьграду».

Падение уровня американской дипломатии «ниже плинтуса» он связывает с повсеместным лоббированием, присущим политическим кругам США. Высказывание посла США в Венесуэле, отметил Мартынов, свидетельствует о том, что Уитакеру не хватает профессионализма.

Как пишут «Известия», в Минобороны РФ не удивлены дилетантским высказываниям американского дипломата. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков напомнил, что стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют аналогов в США по своим характеристикам.