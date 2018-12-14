Россия и Кения договорились наращивать сотрудничество в различных областях

Москва, 14 декабря. В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что Россия и Кения намерены наращивать сотрудничество в различных областях.

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров и секретарь кабинета по иностранным делам Кении Моника Джума обменялись поздравительными телеграммами в честь годовщины установления дипломатических отношений между странами в 1963 году.

В сообщении МИД РФ отмечается, что Лавров и Джума отметили традиционно дружественный характер российско-кенийских связей и подтвердили намерение наращивать совместные усилия по сотрудничеству в международных делах, политической, торгово-экономической и других сферах.

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили нацеленность сотрудничества на благо народов РФ и Кении, а также на укрепление мира и стабильности в африканском регионе.