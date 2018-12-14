Сирия и Россия договорились о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов

Москва, 14 декабря. Россия и Сирия договорились о сотрудничестве в сфере разведки и добычи углеводородов. В пятницу стороны подписали ряд соответствующих соглашений, сообщили в секретариате российской стороны российско-сирийской межправкомиссии.

Как уточнили в секретариате, в ходе заседания комиссии были подписаны межведомственные и коммерческие документы. Также представители Сирии и России подписали меморандум о сотрудничестве Минпромторга РФ и сирийским министерством промышленности.

«Министерствами подготовлена и принята, подписана дорожная карта о сотрудничестве в области промышленности», — пояснили в секретариате.

Также к совместной подготовке специалистов планируют приступить Московский государственный технологический университет «Станкин» и университет Аль-Баас. Как подчеркнул вице-премьер Юрий Борисов, все заключенные документы направлены на восстановление сирийской экономики.

Заседание российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству состоялось в пятницу в Дамаске. Делегацию РФ возглавил вице-премьер Юрий Борисов.