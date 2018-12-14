Сирия на грани нового обострения: готовы ли курды к противостоянию с Турцией

Отряды арабо-курдского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF) намерены вступить в военное противостояние с турецкими войсками, если те войдут в северо-восточные районы Сирии. Об этом заявил командующий SDF Мазлум Кобани. По его словам, курдские бойцы, составляющие костяк SDF, «готовы оборонять находящуюся под их контролем территорию».

Этим заявлением Кобани продемонстрировал реакцию руководства сирийских курдов на озвученные ранее Реджепом Тайипом Эрдоганом планы Турции начать в скором времени операцию к востоку от Евфрата.

И, разумеется, Соединенные Штаты будут оказывать помощь сирийским курдам в случае начала новой военной операции Турции, но эта помощь будет в большей степени технической, логистической — вступать в военное противостояние с Анкарой Вашингтон не станет. Об этом рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) политолог и независимый журналист Александр Асафов.

«Вчера я предполагал, что заявления Эрдогана— это просто шаг в большой игре с американцами, и пока что никаких действий не будет. Но, понаблюдав за действиями и высказываниями военных, я допускаю теперь, что операция возможна, причем в самые короткие сроки. Единственное, что настораживает турецких военных — тяжелое вооружение, которое есть у курдов», — говорит Александр Асафов.

По словам собеседника ФАН, реакция американцев, считает эксперт, Анкару сейчас не беспокоит, хотя Вашингтону есть чем давить. Это и навязывания закупки Patriot, и ряд других инструментов. Учитывая вчерашнюю резолюцию в Конгрессе по поводу расчлененного в Стамбуле Джамаля Хашукджи, резолюции, перекладывающей вину на принца Салмана, очевидно, что у Эрдогана все меньше инструментов давления на американцев. Поэтому он и хочет их создать, начав операцию, а уже после ее начала, после подавления основных сил курдов, в чем уверены в Анкаре, перейти к новым переговорам по Сирии.

В среду турецкий президент объяснил готовящуюся операцию к востоку от Евфрата тем, что Анкара решительно хочет вернуть мир и покой жителям в этом районе.

«Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений», — заявил Эрдоган, уточнив, что Анкара поставила Вашингтон в известность о готовящейся операции.

Александр Асафов считает, что «полноценная военная операция» ВС Турции будет точкой отсчета новых событий.

«Курды, конечно, будут сопротивляться, применять все возможные силы, американцы — помогать вооружением и логистикой», — сказал Александр Асафов, отметив, что «сейчас ситуация в динамике, и предположить ход этой операции сложно».

Американцы не преданы курдам, обращает внимание эксперт, курды для США — это всего лишь один из инструментов:

«Американцам нужны локальные акторы в Сирии, на которых можно опереться. Но в силовое противостояние с Турцией США вмешиваться, тем не менее, не будут. Это один из факторов, который обсуждается в турецком Генштабе — не попадут ли американские военные под огонь. У них общее мнение, что не попадут. Мы увидим громкую медийную полемику по этому вопросу, переброску помощи курдам, поставки им вооружения. Если курдам будет грозить уничтожение, американцы могут вмешаться и перебросить их, но ни в коем случае не станут вступать в конфликт с турками», — подчеркнул политолог.

При этом Александр Асафов сомневается, что стоит ждать проявления политической гибкости со стороны курдских сил, и вряд ли они будут пытаться искать контактов с официальным Дамаском.