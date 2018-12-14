Экс-посол США на Украине призвал Францию увидеть «руку Кремля» в протестах «желтых жилетов»

Москва, 14 декабря. Если французские власти могут обвинить Москву в том, что Россия якобы провоцирует выступления «желтых жилетов», это нужно сделать. Так считает бывший посол США на Украине Джон Хербст.

Он заявил, что массовые протесты против политики французских властей были неизбежны и «появились бы и без участия Москвы». В то же время он буквально призвал Францию увидеть «руку Кремля» в протестах «желтых жилетов».

«Если Париж может показать своему народу руку Москвы, конечно, французы должны [сделать это]. В прошлом западноевропейцы не реагировали», – сказал Хербст.

Напомним, ранее ряд западных СМИ написали что Россия якобы может быть причастна к организации протестов «желтых жилетов». Французский телеканал BFM, впрочем, не нашел никаких подтверждений этого. Массовые протесты продолжаются во Франции с середины ноября.

Изначальные требования не повышать цены на топливо желтые жилеты быстро заменили на призывы к отставке правительства и президента Франции, отмечает Infox.ru.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст известен своеобразным видением истории, а также отношений Украины и России. Ранее он, в частности, говорил, что в 2014 году на Украину вторглась Красная армия, ответственной за конфликт в Донбассе, стороной которого РФ даже не является, Хербст тоже, конечно, считает Россию.

Президент России Владимир Путин, комментируя существующий в РФ запрет на призывы к проведению несогласованных митингов, отметил, что подобные правонарушения приводят к протестам «желтых жилетов», которые в России не нужны.