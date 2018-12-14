«Красную икру куда дели?»: Путин поинтересовался ценообразованием на морепродукты в России

Москва, 14 декабря. Российские рыбаки в этом году на 6% увеличили улов рыбы и надеются преодолеть планку в 5 млн тонн. Об этом в пятницу заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в последний раз таких показателей Россия достигала в 1992 году. Только лососевых пород рыбы в этом году было выловлено 676 тыс. тонн.

«Красную икру куда дели?» — поинтересовался Путин.

В ответ Шестаков заявил, что из-за рекордного улова оптовая цена на икру уже подешевела в два раза. В прочем, на ценниках в магазинах это не слишком сказалось. Глава Росрыболовства добавил, что для рыбаков это тоже был вызов, поскольку им не хватало холодильников для хранения и судов для перевозки морепродуктов.

На прошлой неделе Шестаков заявил о резком падении цен на красную икру. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря деятельности органов рыбоохраны, связанной с регулированием в сфере рыбной ловли, заполняемостью нерестилищ, а также по отмене дрифтерных сетей.