Сирия: САА обнаружила склад наркотиков террористов в провинции Даръа — видео ФАН
Дамаск, 15 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили склад наркотических веществ западного производства, принадлежащий террористическим группировкам, покинувшим провинцию Даръа. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.
По словам полевого сотрудника, склад с запрещенными препаратами был обнаружен в сирийском городе Нава.
В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения правительственной армии Сирии задержали автомобиль, нагруженный партией наркотиков, который направлялся из населенного пункта Аль-Касра (провинция Хомс) в Эс-Сувейду. Как стало известно, в рамках деятельности сирийских властей по борьбе с незаконной перевозкой запрещенных веществ компетентными органами САР было осуществлено задержание автомобиля, который пытался перевезти запрещенные вещества. Водитель транспортного средства и его спутники, сидящие на пассажирских сиденьях, были в итоге арестованы правоохранительными органами.