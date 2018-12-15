Прямая трансляция Кубка Первого канала по хоккею: Россия — Финляндия

Санкт-Петербург, 14 декабря. Матч Кубка Первого канала по хоккею между сборными России и Финляндии смогут посмотреть бесплатно в соцсети. Прямую трансляцию игры национальных команд покажет социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом.

Сборная России проведет матч против сборной Финляндии на петербургской «Газпром Арене» в воскресенье, 16 декабря. Команда под руководством Ильи Воробьева начнет игру против финнов в 17.00.

Прямая трансляция будет доступна в сообществе Первого канала в «Одноклассниках» в десктопной и мобильной версиях соцсети. Также посмотреть игру можно будет в мобильных приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

В турнире участвуют четыре европейские сборные: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи пройдут с 13 по 16 декабря. Кубок Первого канала примут у себя Петербург, Москва и финская Тампере.