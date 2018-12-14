Более 10 тысяч человек посетили концерты ансамбля Александрова в Польше

Варшава, 14 декабря. Более 10 тысяч человек посетили концерты ансамбля Александрова в рамках гастрольного тура знаменитого коллектива по городам Польши. Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, концертная программа была приурочена к 90-летию коллектива.

Состоявшийся гастрольный тур стал 22-м для ансамбля в Польше. Ансамбль Александрова посетил города Быдгощь, Познань, Ольштен, Кошалин, Лодзь и Вроцлав. Заключительный концерт состоялся в городе Щецине.

«Гастроли прославленного коллектива в этих городах прошли с огромным успехом», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что зрители активно подпевали ансамблю: народные артисты России Вадим Ананьев и Валерий Гавва исполнили знаменитую «Калинку» и романс «Очи черные», а солисты хора Роман Валутов и Алексей Скачков спели польские песни «Красные маки» и «Гей, соколы». Балетная группа ансамбля подарила поклонникам знаменитые «Русскую плясовую», «Матросскую барыню», «Казачью кавалерийскую».