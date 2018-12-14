Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в новогодние праздники
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Москва, 14 декабря. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на новогодние праздники. По данным синоптиков, жителей Центрального региона России ждет снежная зима с умеренными морозами.
Центральная часть России окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается снежная погода, но без шквалистого ветра и метелей. Кроме того, над центральными регионами установится область повышенного давления. Снегопады ожидаются в Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях.
В Северо-Западном регионе Гидрометцентр прогнозирует небольшое количество осадков и переменную облачность с прояснениями. Температура воздуха опустится до -11…-15 градусов, сообщает «Свободная пресса».
В центральной Сибири ожидается понижение температуры до -29…-37 градусов.