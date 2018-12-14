Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в новогодние праздники

36
0 Оставить комментарий

Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в новогодние праздники

Москва, 14 декабря. Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на новогодние праздники. По данным синоптиков, жителей Центрального региона России ждет снежная зима с умеренными морозами.

Центральная часть России окажется под влиянием антициклона, поэтому ожидается снежная погода, но без шквалистого ветра и метелей. Кроме того, над центральными регионами установится область повышенного давления. Снегопады ожидаются в Саратовской, Воронежской и Волгоградской областях.

В Северо-Западном регионе Гидрометцентр прогнозирует небольшое количество осадков и переменную облачность с прояснениями. Температура воздуха опустится до -11…-15 градусов, сообщает «Свободная пресса».

В центральной Сибири ожидается понижение температуры до -29…-37 градусов.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.