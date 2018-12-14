Сумасшедший с бритвою в руке: Америке нечего терять, кроме своих долгов

Арестованная в США еще пять месяцев назад, 15 июля 2018 года, гражданка РФ Мария Бутина признала (утверждают, что якобы добровольно) свою вину перед американским судом по одному из пунктов обвинения. По глобальному медиа-пространству мгновенно разлетелась новость о том, что Бутина «вступала с 2015 по 2018 год в сговор с лицами на территории США для нанесения ущерба интересам Соединенных Штатов» и теперь будет сотрудничать со следствием.

Тем временем посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал прилетевшие из России в Венесуэлу стратегические бомбардировщики Ту-160 «музейными экспонатами». А его шеф, госсекретарь США Майк Помпео, заявил про «коррумпированные правительства РФ и Венесуэлы», которые-де тратят бюджетные деньги и подавляют права, пока их граждане страдают.

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон охарактеризовал встречу своего шефа с президентом России Владимиром Путиным как «нецелесообразную в обозримом будущем» — то есть до тех пор, пока задержанные у Керченского пролива корабли украинских ВМС и их экипажи не будут «освобождены».

И на закуску — блестящая статья Тома Рогана от 10 декабря на сайте Washington Examiner, посвященная тому, что глобальное лидерство США — прекрасно для мира, а возможное лидерство Китая и России — напротив, недопустимо и губительно. Плюс бесконечные санкции едва ли не против всего мира, аресты «опасных» людей, включая иностранных граждан, на территории США и в третьих странах, разжигание «кибервойны» и прочая, как принято нынче говорить, «милота».

С чем же мы имеем дело? Что происходит с Америкой?

Who are you to... lecture me?

Как правило, официальная и общественная реакция на эти инфоповоды с российской стороны (исключая прозападную сеть всех мастей и расцветок) сводится к хрестоматийному «А у вас негров линчуют».

Мол, а кто это инициировал и поддерживал «болотные протесты» зимой 2011—2012 годов?

Кто держит тысячу военных баз во всем мире и «музейные экспонаты» В-52 образца даже не 1980-х, а 1950-х годов, ежегодно расходуя на военные нужды по 600 миллиардов долларов и растратив с начала века только в рамках бюджета Пентагона свыше 4 триллионов долларов неизвестно на что?

Кто бросил в застенки Виктора Бута, Константина Ярошенко, ту же Бутину, сотни российских и тысячи других иностранных граждан?

Кто использует стратегии «управляемого хаоса» по всему миру, ввергая десятки государств в гражданские войны и нищету? И с какой стати вот эти глобальные гангстеры претендуют на свою исключительность и незаменимость для всего мира, включая нашу страну?

Но за всеми этими и многими другими — безусловно, оправданными и справедливыми — вопросами из виду теряется, на мой взгляд, главное.

Доктор доллар

Главное заключается в том, что Америка в своих претензиях почти полностью оторвалась от реальности и чрезвычайно близка к тому, чтобы окончательно стать «гипертоксичной» для всего мира страной — тем самым «сумасшедшим» из стихотворения Арсения Тарковского. Помните?



И рыбы подымались по реке,

И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,

Как сумасшедший с бритвою в руке.



И это не шутка. События во Франции показывают, что с ума очень быстро можно свести любую, даже самую развитую, страну, а не только Грузию, Ливию или Украину. Да и про Советский Союз времен «перестройки» забывать не стоит.

Кроме того, бумеранги имеют свойство возвращаться, так что в данном случае зарекаться: мол, «американцам есть что терять» — не стоит. На самом деле, им нечего терять, кроме своих долгов, и сегодня ситуация для Америки много острее и опаснее, чем была даже на пике «холодной войны», в годы разгула маккартизма и Карибского кризиса 1962 года.

Ведь одно дело — «серьезные» бизнес-мафиози, и совсем другое — «отмороженные» бешеные псы под «веществами». При этом, конечно, первые при случае могут «косить» под вторых, а вторые — под первых, но после какого-то предела это уже не играет никакой роли.

Современные США уже явно балансируют на этой тонкой и весьма скользкой грани. Продолжая при этом убеждать себя и весь мир, что являются воплощением добра, справедливости и вообще — всего самого лучшего, что только может придумать и вообразить человечество.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: а что с этим всем, собственно, делать? Или, еще проще: кто нынешней Америке доктор? Китай? Россия? «Мировое сообщество» в целом?

Опять же, не претендуя на «истину в последней инстанции», можно сказать, что лучшим доктором для США сегодня может стать только Его Величество Доллар, вернее — лишение его статуса главной мировой валюты. Иными словами, максимально полная и быстрая дедолларизация мировой экономики. Все остальное — из серии «остричь поросенка», то есть много визга, мало шерсти.

И пусть тогда Америка идет, куда хочет и делает, что хочет. Но уже — без бритвы в руке.