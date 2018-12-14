«Тоже продадут пару ржавых корыт?»: военный эксперт высмеял идею НАТО предоставить Украине средства связи

Североатлантический альянс в скором времени поставит Вооруженным силам Украины высокотехнологичные, безопасные средства связи, об этом сообщает The Washington Times. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как отмечает издание, НАТО пойдет на этот «ключевой тактический шаг» приблизительно через неделю. Это стало возможно после того, как администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа настояла на том, чтобы военный блок взял на себя лидерство в вопросе противостояния «российской агрессии» на Украине.

«Мы также выступаем в поддержку того, чтобы Украина улучшила свои военно-морские возможности», — заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Европа войны не хочет

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов высмеял в интервью ФАН идею поставки ВСУ средств связи.

«Во-первых, это пока обещание, давать оценки можно будет только после того, как оно будет выполнено. Во-вторых, это обещание конкретно Йенса Столтенберга. Я бы не стал на его месте говорить за Европу. Точнее, за всю Европу. Конечно, есть Польша и страны Прибалтики, которые подписались бы под поставкой на Украину ядерной бомбы, при условии, что та ее немедленно использует против России. Но остальная Европа настроена более реалистично и войны не хочет. Это показало вчерашнее решение не вводить новые санкции против России за инцидент в Керченском проливе», — пояснил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, в Европе хорошо понимают, что их хотят втянуть в ненужную им войну, и отказываются потакать этому. Да, они выразили озабоченность «российской агрессией», но одно дело выражать озабоченность, а совсем другое — реально что-то предпринимать. Европа как бы дает понять: мы согласны признать «агрессию» России, но не более, не втягивайте нас в эти «игры».

«Что касается каких-либо военных поставок по линии НАТО, то однозначно — не может быть и речи о летальном вооружении. Европа на это не согласится никогда, а США вряд ли будут пытаться гнуть ее по этому вопросу, в конце концов, это не принципиально. Они и сами могут продать Киеву оружие или подарить списанное (хотя, как показал пример с передачей старых катеров, все же продать), или это может сделать та же Польша. Средства связи, бронежилеты, наконец, автомобили — это пожалуйста. И то большой вопрос, нужно ли странам ЕС дарить что-либо Украине», — добавил Дмитрий Родионов.

Опять же, заметил эксперт, когда речь идет о списанной авто- и бронетехнике, которая, как снова показывает практика, постоянно ломается даже не от неумелого обращения с ней горе-вояк ВСУ, а просто от старости, — это одно.

«А что-то высокотехнологичное, да еще и задаром… Если США так охота — пусть дарят, у них и так бюджет более 700 млрд, не развалятся, а вот Европа едва ли под это подпишется. Ее на содержание НАТО-то никак не заставят раскошелиться по два процента, а тут — тем более. Когда же Столтенберг говорит о том, что он выступает в поддержку того, чтобы Украина улучшила свои военно-морские возможности, то это вообще смешно. Как они окажут эту поддержку? Тоже продадут пару ржавых корыт?» — рассказал Дмитрий Родионов.

По мнению военного эксперта, для американцев заставить ЕС взять Украину на военное содержание имеет скорее символическое значение. Они и сами могут, если будет надобность. Но это скорее было при Бараке Обаме. Дональд Трамп все же более расчетлив, умеет считать деньги и будет упорствовать в попытках переложить на союзников по максимуму расходов.