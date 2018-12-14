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«Отморозки»: Лукашенко резко раскритиковал Польшу и Украину за снос памятников советским воинам

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Лукашенко назвал отморозками людей, призывающих сносить памятники советским воинам

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отморозками людей, которые призывают сносить памятники советским воинам за рубежом.

«Отморозки в Польше, Украине. Иначе их не назовешь, тех, кто рушит памятники», — подчеркнул он.

Лукашенко напомнил, что порядка 600 тысяч советских солдат погибли, освобождая Польшу от фашистских захватчиков, а сегодня властям страны мешают памятники воинам-освободителям.

Лукашенко назвал отморозками людей, призывающих сносить памятники советским воинам

«Когда они отрывают голову какому-то нашему полководцу, это полный идиотизм, это полные отморозки, которые воюют с памятниками», — добавил белорусский лидер.

В октябре в Польше обновили так называемый закон о декоммунизации. Согласно документу, в стране планируют снести памятники и мемориалы, установленные в память о лицах, организациях, событиях и датах, «символизирующих коммунизм или другой тоталитарный строй».

Ранее стало известно, что в Варшаве продолжился снос памятника Благодарности Красной армии, который был возведен на месте братского захоронения 26 советских солдат. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что подобными действиями власти страны переписывают историю.

Автор: Василий Котов
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