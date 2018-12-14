«Не обошлось без политики»: британский партнер сорвал шоу «Союзмультфильма» в Москве

Москва, 14 декабря. Новогоднее шоу «Союзмультфильма» в Москве сорвалось по вине британского партнера, заявил гендиректор агентства ASAP Юрий Донцов.

ASAP выступает лицензиатом «Союзмультфильма». Студия планировала представить в «Лужниках» новогоднее шоу стоимостью в два миллиона долларов. Билеты на мероприятие можно было приобрести по цене от 700 до 5800 рублей.

Однако шоу было сорвано. На данный момент представители «Союзмультфильма» возвращают деньги потенциальным зрителям или предлагают компенсации в виде партнерских елок.

«Но не обошлось без политики, — приводит слова Донцова «Коммерсант». — Политическая ситуация привела к тому, что британцы не смогли выполнить контракт».

Однако ряд источников на медиарынке утверждают, что что ASAP не выполнило обязательства из-за «дыры в бюджете» и отказа финансирования одним из спонсоров. Студия не понесла финансовых потерь, но понесла имиджевые, пишет Infox.

«Лицензиат не смог выполнить взятые обязательства и по своей инициативе отказался от проведения шоу», – приводит слова представителей отдела мероприятий «Союзмультфильма» «ФедералПресс».

Собеседники СМИ обратили внимание, что шоу «Союзмультфильма» было рискованным на начальном этапе. Они пояснили, что студия запустила очень красивый и дорогой проект, однако зал заполнили бы максимум на 60% из-за отсутствия звезд. По мнению экспертов, современные технологии не интересны его основной аудитории — детям и их родителям.