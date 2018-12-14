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Прямая трансляция Кубка Первого канала по хоккею: Россия — Чехия

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Прямая трансляция Кубка Первого канала по хоккею: Россия — Чехия

Москва, 14 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом бесплатно покажут прямые трансляции очередного этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. Любители хоккея увидят матчи россиян против сборной Чехии 15 декабря, а против финнов 16 декабря.

В сообществе Первого канала в «Одноклассниках» пользователи смогут посмотреть противостояние сборной Чехии и России 15 декабря. Матч начнется в 15.25. Россияне примут чехов в ледовом дворце ЦСКА.

Прямая трансляция будет доступна  в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также в мобильных приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Отметим, что в этот же день пройдет матч между сборными Финляндии и Швеции.

В турнире участвуют сильнейшие европейские сборные: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи первенства пройдут в Москве, Петербурге и в финской Тампере. 

Автор: Данила Копп
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