Прямая трансляция Кубка Первого канала по хоккею: Россия — Чехия

Москва, 14 декабря. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с Первым каналом бесплатно покажут прямые трансляции очередного этапа Евротура — Кубка Первого канала по хоккею. Любители хоккея увидят матчи россиян против сборной Чехии 15 декабря, а против финнов 16 декабря.

В сообществе Первого канала в «Одноклассниках» пользователи смогут посмотреть противостояние сборной Чехии и России 15 декабря. Матч начнется в 15.25. Россияне примут чехов в ледовом дворце ЦСКА.

Прямая трансляция будет доступна в десктопной и мобильной версиях «Одноклассников», а также в мобильных приложениях «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Отметим, что в этот же день пройдет матч между сборными Финляндии и Швеции.

В турнире участвуют сильнейшие европейские сборные: России, Швеции, Финляндии и Чехии. Матчи первенства пройдут в Москве, Петербурге и в финской Тампере.