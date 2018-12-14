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Минобороны РФ назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

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Минобороны РФ назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Москва, 14 декабря. В министерстве обороны России назвали дилетантским высказывание американского посла, сравнившего стратегические бомбардировщики Ту-160 ВКС РФ с «музейными экспонатами».

«Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже сопоставимых аналогов в США или любой другой стране НАТО», — напомнили в пресс-службе российского военного ведомства.

Кроме того, указали в Минобороны РФ, Россия уже производит модернизированную версию стратегического бомбардировщика, называемого пилотами «Белый лебедь», — Ту-160М2.

Напомним, ранее посол США в Колумбии Кевин Уитакер назвал прибывшие в Венесуэлу российские самолеты «музейными экспонатами». Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин в комментарии для Федерального агентства новостей отметил, что Ту-160 наводят ужас на американское руководство. По его мнению, тот факт, что Ту-160 «пытаются уколоть» за океаном, подтверждает, насколько это совершенная машина.

Ранее МИД РФ прокомментировал заявление секретариата Организации американских государств, где считают, что Ту-10 якобы могли иметь на борту ядерное оружие. В российском внешнеполитическом ведомстве опровергли подобные домыслы.  

Минобороны РФ назвало дилетантским заявление посла США о Ту-160

Автор: Федор Веснин
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