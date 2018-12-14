Киев, 14 декабря. В Киеве выразили возмущение в связи с тем, что западные санкции до сих пор не сломили Россию. Известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, выступая в эфире украинского телевидения, обратил внимание на то, что за пять лет действия санкций экономика РФ так и не рухнула, несмотря на ожидания украинской верхушки.

«Санкции санкциями, а результат где? Страна-то стоит, где падение страны? Она уже должна на коленки упасть, уже просить пощады должна. Не падает и не просит. Значит, не действуют санкции», — отметил Гордон.

Накануне лидеры стран ЕС в очередной раз приняли решение продлить действие введенных в 2014 году санкций против России, однако они отказались вводить дополнительные ограничительные меры в связи с ситуацией в Керченском проливе, на чем настаивал президент Украины Петр Порошенко.

По мнению научного руководителя Центра этнических и международных исследований Антона Бредихина, отказ вводить новые санкции объясняется усталостью Брюсселя от антироссийской риторики Киева. Эксперт уверен: в ЕС понимают, что инцидент в Черном море спровоцировала Украина, а России просто ничего не осталось, кроме того, чтобы реагировать на него.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.