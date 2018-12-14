Врачи и юристы Туниса протестуют против декларирования доходов

Тунис, 14 декабря. Врачи и юристы Туниса протестуют против декларирования своих доходов. Ранее у представителей данных профессий была привилегия: законодательство не обязывало их показывать свои реальные доходы налоговой инспекции. Однако парламент страны принял решение, отменяющее льготу. В ответ на это врачи и юристы Туниса вышли на улицы протестовать.

Директор компании «Маркком» и политтехнолог Сергей Маркелов выразил сомнение в том, что решение властей Туниса может вынудить врачей и юристов страны массово мигрировать за пределы государства. По мнению эксперта, возможны два исхода сложившейся ситуации. Вполне вероятно, считает Маркелов, что часть граждан может эмигрировать, приняв эмоциональное решение. Однако большая часть тунисцев, скорее всего, останется на родине и продолжит протестовать, причем оппозиция может использовать народное недовольство в своих целях.

«Государство же может также сделать уступки, если увидит вдруг массовые попытки оформить выезд из страны», — сказал Сергей Маркелов в комментарии изданию «Слово и Дело».

При этом, отметил политтехнолог, власти Туниса декларированием доходов добьются не столько пополнения государственной казны налоговыми выплатами граждан, сколько повышения социальной напряженности.

Отметим, Тунис переживает острый и затяжной социально-экономический кризис, начавшийся в стране после протестов «Арабской весны» в 2011 году. В государстве резко упал уровень жизни, население жалуется на высокие цены и низкие доходы. Кроме того, наблюдается массовый отток граждан из страны. Неспособность властей Туниса стабилизировать ситуацию привела к ухудшению криминогенной обстановки и повышению уровня террористической опасности.