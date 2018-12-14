Появился трейлер фильма «Союз спасения» о восстании декабристов

Москва, 14 декабря. Первый канал и социальная сеть «Одноклассники» представили официальный трейлер фильма Андрея Кравчука «Союз спасения», посвященный восстанию декабристов.

Продюсер картины Константин Эрнст, говоря о «Союзе спасения», отметил, что о событиях 1825 года на Сенатской площади и декабристах смутные представления. По мнению Эрнста, восстание декабристов — одно из главных событий не только в истории Российской империи XIX века, но и в русской истории в целом.

«То, что это будет динамично, драматично и захватывающе, нам гарантирует лучший отечественный сценарист — российская история. А в истории все подчиняется неподвластным нашему пониманию циклам. Которые с тяжестью и бескомпромиссностью мельничных жерновов в каждый следующий век проворачивают одни и те же истории. А кони все скачут и скачут, а избы горят и горят», — отметил продюсер «Союза спасения».

Сценарист фильма Олег Маловичко, известный по сериалам «Метод» и «Ладога», фильмам «Притяжение» и «Лед», назвал историю о декабристах актуальной. По его словам, картина расскажет о молодых людях, которые восторгаются Западом и видят в своей стране экономическую отсталость.

«[Они] понимают, что единственный способ что-то изменить — это взять власть в свои руки. Это вечная история про отношения власти России с народом России, власти России с элитами. Это то, что мы проживаем постоянно», — добавил сценарист.

По сюжету фильма, после того, как российские войска заняли Париж, молодые победители и гвардейские офицеры, считая, что теперь все возможно, решают бороться за равенство и свободу и на кон готовы поставить все — положение в обществе, богатство и собственную жизнь.

В фильме сыграют Леонид Бичевин, Александр Домогаров, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Игорь Петренко и другие звезды российского кинематографа.

Картина «Союз спасения» выйдет на большие экраны 26 декабря следующего года.