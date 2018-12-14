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Полиция Парижа готовится к худшему сценарию протестов в субботу

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Полиция Парижа готовится к худшему сценарию протестов в субботу

Париж, 14 декабря. Правоохранители Парижа готовятся к худшему сценарию развития событий в предстоящую субботу, на которую запланированы акции протестов, сообщил глава городской полиции Мишель Дельпюэш.

По словам Дельпюэша, в эту субботу в Париже будут задействованы восемь тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, на улицы города будут выведены  броневики.

«Наша задача — приготовиться к наихудшему сценарию», — объяснил он.

По словам главы полиции, это позволит силовым структурам проще справиться с возможными проблемами. Он заметил, что во время беспорядков, устроенных так называемыми «желтыми жилетами» 8 декабря, на улицах города наблюдались погромы и грабежи.

Полиция Парижа готовится к худшему сценарию протестов в субботу

«Я встречался с коммерсантами, — рассказал Дельпюэш. — Это был шок. Точная сумма ущерба до сих пор не установлена, и пока нет примерных оценок ее величины».

Он добавил, что одна из основных задач правоохранителей — бороться с хулиганами вдали от центра протеста на Елисейских полях. Кроме того, власти пытаются всеми силами избежать «феномена «мертвого города» из-за беспорядков.

«Владельцы крупных магазинов на бульваре Осман, с которыми я общался вчера, не планируют закрываться, — пояснил он, — но предпримут меры для быстрого сворачивания деятельности в самом худшем случае».

Автор: Катерина Иванова
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