Полиция Парижа готовится к худшему сценарию протестов в субботу

Париж, 14 декабря. Правоохранители Парижа готовятся к худшему сценарию развития событий в предстоящую субботу, на которую запланированы акции протестов, сообщил глава городской полиции Мишель Дельпюэш.

По словам Дельпюэша, в эту субботу в Париже будут задействованы восемь тысяч полицейских и жандармов. Кроме того, на улицы города будут выведены броневики.

«Наша задача — приготовиться к наихудшему сценарию», — объяснил он.

По словам главы полиции, это позволит силовым структурам проще справиться с возможными проблемами. Он заметил, что во время беспорядков, устроенных так называемыми «желтыми жилетами» 8 декабря, на улицах города наблюдались погромы и грабежи.

«Я встречался с коммерсантами, — рассказал Дельпюэш. — Это был шок. Точная сумма ущерба до сих пор не установлена, и пока нет примерных оценок ее величины».

Он добавил, что одна из основных задач правоохранителей — бороться с хулиганами вдали от центра протеста на Елисейских полях. Кроме того, власти пытаются всеми силами избежать «феномена «мертвого города» из-за беспорядков.