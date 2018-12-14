«Википедия» объяснила, как могла появиться новость о «смерти» Порошенко
Поисковик «Яндекс» по запросу о президенте Украины Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдал результат, согласно которому действующий глава государства «умер» 11 декабря 2018 года. Впрочем, сам «Яндекс» поспешил откреститься от причастности к «смерти» Порошенко.
«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в компании.
Представитель пресс-службы президента Украины также не подтвердил информацию о «кончине» руководителя киевского режима.
«Насчет «Яндекса» я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе», — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что следить за графиком работы Порошенко можно на его официальном сайте.
Почему Порошенко внезапно «умер», в настоящий момент неизвестно. Как рассказал ФАН один из экспертов в сфере SEO, который попросил не называть его имени, возможно, «Яндекс» мог взять информацию о «смерти» украинского президента из «Википедии», поскольку энциклопедия считается одним из наиболее авторитетных источников информации. Администратор «Википедии» Илья Щуров в свою очередь заметил, что энциклопедию может править любой желающий.
«Все изменения отображаются практически на всех страницах мгновенно. Теоретически это [эксцесс, как в случае с Порошенко] возможно в любой момент. Наиболее популярные страницы ставят на защиту, и для их редактирования нужны специальные права, но подавляющее большинство страниц «Википедии» может отредактировать кто угодно.
Сами по себе эти правки «живут» очень недолго. Если кто-то такую правку вносит, то она в течение нескольких минут отменяется. Другое дело, что в какой-то ситуации это кто-то может заметить и начать делать из этого новости. Соответственно, никакого новостного повода здесь нет», — резюмировал Илья Щуров.