«Википедия» объяснила, как могла появиться новость о «смерти» Порошенко

Поисковик «Яндекс» по запросу о президенте Украины Петре Порошенко в блоке «Дополнительная информация по запросу» выдал результат, согласно которому действующий глава государства «умер» 11 декабря 2018 года. Впрочем, сам «Яндекс» поспешил откреститься от причастности к «смерти» Порошенко.

«Данные для карточки объектного ответа в поиске «Яндекс» берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации. На эту минуту в карточке ответа нет ничего о датах смерти», — сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в компании.

Представитель пресс-службы президента Украины также не подтвердил информацию о «кончине» руководителя киевского режима.

«Насчет «Яндекса» я не могу ничего прокомментировать, а насчет здоровья президента, надеюсь, вы видели в новостях: вчера Петр Алексеевич был с официальным визитом в Брюсселе», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что следить за графиком работы Порошенко можно на его официальном сайте.

Почему Порошенко внезапно «умер», в настоящий момент неизвестно. Как рассказал ФАН один из экспертов в сфере SEO, который попросил не называть его имени, возможно, «Яндекс» мог взять информацию о «смерти» украинского президента из «Википедии», поскольку энциклопедия считается одним из наиболее авторитетных источников информации. Администратор «Википедии» Илья Щуров в свою очередь заметил, что энциклопедию может править любой желающий.