Мариуполь, 14 декабря. Мариупольский грузовой порт был вынужден нести убытки и перейти в режим жесткой экономии из-за провокации ВМСУ в Керченском проливе. Возросшая напряженность в Черном и Азовском морях привела к задержке судов, в результате чего порт отстал от графика.

Как сообщает пресс-служба порта, с 24 ноября по 1 декабря в Мариуполь вообще не заходили грузовые корабли. В итоге в ноябре было отгружено лишь 356 тыс. из 450 тыс. тонн.

«Как следствие, этот месяц порт завершил с отрицательным финансовым результатом», — говорится в сообщении.

Руководство мариупольского порта связывает данную ситуацию с досмотром украинских кораблей российскими пограничниками, который усилился после того, как украинцы захватили в Азовском море российское судно «Норд». Отметим, что российские власти расценили действия Украины как пиратство на море.

В ноябре ситуация вновь обострилась после того, как три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны. Примечательно, что на борту задержанных кораблей были найдены документы, свидетельствующие, что моряки осознанно пошли на нарушение российских границ.