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Аудиозапись убийства Хашукджи указывает на причастность приближенных к саудовскому принцу — Эрдоган

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Аудиозапись убийства Хашукджи указывает на причастность приближенных к саудовскому принцу — Эрдоган

Анкара, 14 декабря. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что аудиозапись убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи свидетельствует о причастности лиц из окружения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда. Об этом глава республики сообщил во время выступления в Стамбуле.

«На аудиозаписях есть [голоса ] приближенных наследного принца, которые сыграли активную роль в этом деле», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Эрдоган отметил, что тема убийства Хашукджи не теряет своей актуальности. Кроме того, президент Турции подчеркнул, что генпрокурор Королевства в ходе переговоров с турецкими  коллегами пытался затянуть расследование.

Ранее верхняя палата Конгресса США приняла резолюцию, в которой возложила ответственность за убийство Хашукджи на наследного принца Саудовской Аравии. Однако резолюция не имеет юридической силы и носит декларативный характер.

Напомним, журналист Хашукджи, известный критикой саудовского руководства, пропал в Стамбуле 2 октября. Он вошел в здание Генконсульства Королевства и не вернулся. Момент убийства попал на аудиозапись его электронных часов. Турция призвала Эр-Рияд провести открытое расследование и наказать виновных. По делу об убийстве журналиста были арестованы 18 поданных Королевства.

Автор: Софья Куликова
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