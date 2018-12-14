Сирия и Россия заключили соглашение о добыче углеводородов

Дамаск, 14 декабря. Сирия и Россия заключили коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов на территории САР. Документ был подписан на заседании двухсторонней межправительственной комиссии.

Представители Сирии и России заключили ряд межведомственных документов, рассказали представители российской стороны.

«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — приводит слова источника в секретариате российской части межправкомиссии РИА Новости.

Кроме того, договорились о сотрудничестве сирийский и российский Минпромторги. Представители России пояснили, что это позволяет запустить сотрудничество по целому ряду основных направлений взаимодействия стран.

Представители этих же ведомств подписали дорожную карту о сотрудничестве в области промышленной сфере. Был заключен договор между МГТУ «Станкин» и университетом Альбаас о подготовке специалистов.