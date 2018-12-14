Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Сирия и Россия заключили соглашение о добыче углеводородов

138
0 Оставить комментарий

Сирия и Россия заключили соглашение о добыче углеводородов

Дамаск, 14 декабря. Сирия и Россия заключили коммерческие соглашения в сфере разведки и добычи углеводородов на территории САР. Документ был подписан на заседании двухсторонней межправительственной комиссии.

Представители Сирии и России заключили ряд межведомственных документов, рассказали представители российской стороны.

«Подписан ряд коммерческих соглашений, в том числе в сфере разведки и добычи углеводородов», — приводит слова источника в секретариате российской части межправкомиссии РИА Новости.

Сирия и Россия заключили соглашение о добыче углеводородов

Кроме того, договорились о сотрудничестве сирийский и российский Минпромторги. Представители России пояснили, что это позволяет запустить сотрудничество по целому ряду основных направлений взаимодействия стран.

Представители этих же ведомств подписали дорожную карту о сотрудничестве в области промышленной сфере. Был заключен договор между МГТУ «Станкин» и университетом Альбаас о подготовке специалистов.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.