Россияне выбрали лучших спортсменов года

Москва, 14 декабря. Россияне выбрали лучших отечественных спортсменов. Список возглавили фигуристка Алина Загитова, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и футбольный вратарь Игорь Акинфеев. Опрос провел фонд «Общественное мнение».

За Алину Загитову проголосовали 7% респондентов, бойца Нурмагомедова выбрали 5% опрошенных, за Акинфеева свои голоса отдали тоже 5% опрошенных. Следом за ними в списке расположились фигуристка Евгения Медведева, футболист Артем Дзюба и тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов.

Отмечается, что 50% опрошенных затруднились с ответом на вопрос. 10% респондентов заявили, что заслуживающих звание «спортсмена года» среди россиян нет. Исследование общественного мнения прошло 8 и 9 декабря в 53 субъектах РФ. В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов.