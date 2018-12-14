«Это не была ошибка»: киевские эксперты объяснили, почему морпех ВСУ извинился за шеврон СС

Боец 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ извинился перед соотечественниками за шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова», который он разместил на своей форме во время фотографирования с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам десантника, он не знал, что это нацистский символ, приняв его за «разновидность пиратского флага». При этом украинский военнослужащий сожалеет, что «дал российским пропагандистам повод выдумать очередную порцию вранья о ВСУ».

«Парень, а в чем вранье-то? Ты сам признался, что у тебя на груди был шеврон эсэсовской дивизии, мы это заметили, а ты просто не знал. В чем вранье, дружище?» — возмутился словам украинского десантника Анатолий Кузичев, ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, в котором несколько дней назад активно обсуждали снимок Порошенко с десантником, нацепившим на грудь эсэсовский шеврон.

Кузичев заметил, что любой военнослужащий точно знает, что означают погоны и шевроны на его форме.

«Он, что ли, нашел на улице этот шеврон и прилепил к себе? Или в интернет-магазине купил? Но там же есть описание. Откуда это взялось?» — поинтересовался телеведущий у гостя студии, украинского политолога Сергея Запорожского.

Тот попытался оправдать вэсэушника, отметив, что он является морским пехотинцем и, вероятно, ассоциирует себя с морскими пиратами. При этом Запорожский заметил, что далеко не все знают, какие символы использовали нацисты, помимо свастики. Но с этим не согласился его соотечественник — украинский журналист, военный историк Юрий Дудкин.

Он напомнил, что в советских фильмах часто показывали всю эту нацистскую символику.

«Воспитание советских фильмов таково, что все на Украине знают, что означают эти символы», — уверенно заявил Дудкин.

Анатолий Кузичев добавил, что, даже если десантник не знал, что висит у него на груди, даже если это была нелепая ошибка, никакой реакции на нее со стороны администрации президента Украины не было.