Полиция Франции предотвратила теракт на протестах «желтых жилетов»

Париж, 14 декабря. Полиция Франции в ноябре задержала боевиков террористической ячейки, которые готовили теракт во время массовых протестов «желтых жилетов». Об этом заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

«14 ноября, за три дня до первых манифестаций «желтых жилетов» мы ликвидировали террористическую ячейку, которая готовилась к нападению на участников протеста», — сообщил глава МВД Франции в эфире Europe1.

По словам Кастанера, в субботу пройдет пятый акт протестов «желтых жилетов» в Париже. Министр выразил надежду, что участники манифестаций будут сохранять ответственность. Кастанер добавил, что лично бы предпочел, чтобы сотрудники МВД занимались своей настоящей работой – ловили преступников и снижали террористическую угрозу, вместо того, чтобы охранять улицы города от демонстрантов.

Напомним, пятую неделю подряд во Франции проходят массовые демонстрации против повышения цен на нефть и повышения налогов. Протесты сопровождаются столкновениями с полицией, правоохранители применяют газовые гранты и резиновые пули. Жертвами массовых протестов стали шесть человек.