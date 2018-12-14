Россиян предлагают наказывать трудотерапией за пьянство в общественных местах

Москва, 14 декабря. Россиян, которые появляются в нетрезвом виде в общественных местах, могут наказать обязательными работами. Законопроект о принудительной трудотерапии внесли на рассмотрение Госдумы самарские депутаты.

Согласно документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, поправки предлагается внести в статью 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В настоящее время за появление на улицах и в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, «оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность», россияне должны заплатить штраф. Как уточняет «Парламентская газета», его размер составляет 1500 рублей. Альтернативным наказанием является арест сроком до 15 суток.

Депутаты Самарской губернской думы считают, что такое правонарушение преимущественно совершают люди, которые ведут асоциальный образ жизни и уклоняются от уплаты штрафа. Авторы инициативы уверены, что более эффективным наказанием за пьянство будет трудотерапия.

«Поскольку появление в общественных местах в состоянии опьянения сопряжено с большим риском причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, законопроектом предлагается предусмотреть в качестве еще одного возможного вида административного наказания по данной статье обязательные работы», — говорится в пояснительной записке к документу.

Самарские депутаты считают, что также такая мера позволит выполнить задачи Концепции государственной политики, снизит масштаб злоупотребления алкоголем и будет способствовать профилактике алкоголизма среди жителей России.

Ранее в Минздраве предложили поднять возраст, с которого россияне могут покупать алкогольные напитки, до 21 года. Законопроект может вступить в силу в 2020 году.