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Экономика

ЦБ опубликовал курсы евро и доллара на выходные

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ЦБ опубликовал курсы евро и доллара на выходные

Москва, 14 декабря. Центробанк опубликовал курсы евро и доллара по отношению к российской валюте на субботу, 15 декабря. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Согласно данным ЦБ, курс доллара составит 66,4347 рубля, что на 18 копеек выше установленного в пятницу курса.

Европейская валюта в свою очередь подешевела на 0,0026 копеек. Курс евро составит на субботу 75,3890 рубля.

Как напомнила «Свободная пресса», на открытии торгов на Мосбирже доллар подорожал на 15 копеек по сравнению с вечером, в евро увеличился на 11 копеек.

Автор: Данила Копп
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