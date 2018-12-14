ЦБ опубликовал курсы евро и доллара на выходные

Москва, 14 декабря. Центробанк опубликовал курсы евро и доллара по отношению к российской валюте на субботу, 15 декабря. Данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Согласно данным ЦБ, курс доллара составит 66,4347 рубля, что на 18 копеек выше установленного в пятницу курса.

Европейская валюта в свою очередь подешевела на 0,0026 копеек. Курс евро составит на субботу 75,3890 рубля.

Как напомнила «Свободная пресса», на открытии торгов на Мосбирже доллар подорожал на 15 копеек по сравнению с вечером, в евро увеличился на 11 копеек.