Россия надеется на серьезную работу нового спецпосланника ООН по Сирии — Богданов

Дамаск, 14 декабря. Российские власти надеются, что новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен серьезно отнесется к своим обязанностям. Об этом в пятницу заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Поживем-увидим, как говорится. Мы надеемся, что он будет работать серьезно на этом посту», — отметил он.

Богданов подчеркнул, что уже имел опыт взаимодействия с Педерсоном. Он пересекался с дипломатом в конце девяностых годов, когда тот возглавлял диппредставительство Норвегии в Палестине, сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее должность спецпосланника ООН по Сирии занимал Стаффан де Мистура. Он покинул свой пост после четырех лет работы, сославшись на личные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили вопрос урегулирования ситуации в сирийском Идлибе, гуманитарную работу, а также помощь беженцам.