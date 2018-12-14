Повод вторичен: Пушков объяснил, почему Болтон заговорил об «условии встречи» Путина и Трампа

Москва, 14 декабря. Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в случае с заявлением советника президента США Джона Болтона об «условии встречи» Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина повод, выбранный Вашингтоном для отказа от переговоров, вторичен.

Сенатор назвал настоящую причину того, что Болтон заговорил об «условии встречи» Трампа и Путина, а также упомянул инцидент в Керченском проливе.

«Если выставляют условия для встречи в верхах — не хотят встречи. А повод вторичен», — отреагировал на слова Болтона Пушков.

Напомним, ранее советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США не считают возможной встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина до тех пор, пока не будут освобождены участники провокации ВМСУ в Керченском проливе.

В интервью Федеральному агентству новостей член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Олег Морозов отметил, что у президента США в настоящее время нет политической воли, чтобы встретиться с президентом России.

В конце ноября три военных украинских корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Они проигнорировали законные требования российских пограничников прекратить провокацию и были задержаны. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировала провокацию СБУ. В отношении украинских моряков возбуждено уголовное дело.