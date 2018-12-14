Взрыв произошел в жилом доме под Киевом | 14 декабря | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Взрыв произошел в жилом доме под Киевом, есть пострадавшие Мощный взрыв прогремел в пятницу в многоквартирном доме в украинском городе Фастов, расположенном в Киевской области. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. Есть сведения о пострадавших, однако точное их число неизвестно. Как передают украинские СМИ, взрыв был настолько мощным, что несколько этажей здания обрушились. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и врачи скорой помощи.

Сергей Лавров принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств Организации черноморского экономического сотрудничества Глава МИД России Сергей Лавров призвал ускорить создание кольцевой автодороги вокруг Черного моря. Об этом он заявил сегодня на встрече глав внешнеполитических ведомств Организации черноморского экономического сотрудничества. По словам Лаврова, реализация данного проекта поможет увеличить торговый оборот в регионе, а также привлечь инвестиции в туризм и транспортную отрасль. Глава российского МИД также выразил сожаление в связи с тем, что итоговый документ о создании магистрали на встрече министров транспорта Организации черноморского экономического сотрудничества 25 октября так и не был принят. Лавров пояснил, что принять документ помешали возражения одной из делегаций. Какая страна выступила против строительства дороги, министр не уточнил. Отметим, в ОЧЕС входят 12 государств: Россия, Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года Минздрав разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года. Запрет может вступить в силу с января 2020 года. Согласно законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, россияне, не достигшие возраста 21 года, не смогут покупать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%. Предполагается, что этот запрет избавит юных граждан России от негативного влияния употребления алкогольной продукции.