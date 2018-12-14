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В стиле «хайли лайкли»: МИД РФ отреагировал на заявление о ядерном оружии на Ту-160

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В стиле «хайли лайкли»: МИД РФ отреагировал на заявление о ядерном оружии на Ту-160

Москва, 14 декабря. В министерстве иностранных дел России отреагировали на комментарий генерального секретариата Организации американских государств (ОАГ) относительно полета в Венесуэлу российских Ту-160. В организации ранее заявили, что не исключают наличия на самолетах ядерного оружия.

«Руководство ОАГ использует свой статус для распространения недостоверной, вымышленной информации о политике России в латиноамериканском регионе в стиле «хайли лайкли», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что Москва исправно выполняет все обязательства в рамках Договора о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке и Карибском бассейне. 

Отметим, ранее стратегические российские бомбардировщики Ту-160 совершили десятичасовой полет над Карибским морем. В США в связи с прибытием самолетов ВКС РФ в Венесуэлу заговорили о возможности перехвата «Белых лебедей» в случае их повторного визита в район Карибского бассейна.

Военный эксперт Алексей Леонков в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему перехват Ту-160 невозможен.

В стиле «хайли лайкли»: МИД РФ отреагировал на заявление о ядерном оружии на Ту-160

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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