«На это может пойти только идиот»: Лукашенко исключил разрыв отношений с Россией

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна никогда не повторит украинский сценарий развития событий.

Президент Белоруссии отметил, что сейчас «модно» сравнивать Минск и Киев. Однако в Белоруссии «никогда не будет, как на Украине», подчеркнул глава государства. Президент Белоруссии исключил разрыв отношений Белоруссии с Россией, «только идиот» может пойти на это, добавил Лукашенко.

«Только идиот в Белоруссии после меня, при мне этого точно не будет, может на это пойти… Потому что это величайшее достояние — союз Белоруссии и России и эти братские дружеские отношения», — заявил Лукашенко.

Комментируя российско-белорусские отношения Лукашенко отметил, что между государствами есть духовная связь, которую никто не разорвет. Президент добавил, что белорусский народ сделает все зависящее от него, чтобы восстановить согласие между славянами. Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия не может оставаться в стороне от событий, которые разделяют близкие по менталитету и культуре народы.

Лукашенко призвал журналистов оказать содействие в решении конфликта. Он заявил, что медийное пространство зачастую является очагом конфликтов.