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Сирия: Москва и Дамаск договорились о взаиморасчетах в национальных валютах

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Сирия: Москва и Дамаск договорились о взаиморасчетах в национальных валютах

Москва, 14 декабря. Россия и Сирия пришли к соглашению о взаиморасчетах между странами в национальных валютах. Об этом сообщил вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко.

На встрече с журналистами он прокомментировал возможность осуществления расчетов между Москвой и Дамаском в нацвалютах.

«Эти вопросы уже решены», — сказал Падалко.

Он отметил, что первоочередной задачей Москвы и Дамаска было достижение договоренностей о взаиморасчетах и по транспортной логистике. Вице-президент Торгово-промышленной палаты также уточнил, что с каждой стороны определены по 100 компаний, которые будут вести работу во всех сферах сотрудничества Сирии и России.

Автор: Регина Пак
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